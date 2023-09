Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori: medico brindisino presenta importante studio

BRINDISI - Torna anche in Italia la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, unico evento pubblico a livello europeo che promuove la diffusione della cultura scientifica. Appuntamento oggi, venerdì 29 settembre, dalle ore 15 alle ore 21, presso il Palazzo Marchesale di Arnesano (Le) con “La Notte della Ricerca Biomedica”. Il dott. Raffaele Quarta, medico della Asl Brindisi, presenterà i primi risultati dello studio “Terapia di combinazione con Ivabradina e bisoprololo nel trattamento della cardiomiopatia da Distrofia muscolare di Duchenne” che lo vede coinvolto come coautore insieme alla Asl di Lecce, Isbem, Università di Messina.

La Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori è sostenuta dalla Commissione europea dal 2005. È rilanciata in Italia dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) insieme a tutti gli Enti di Ricerca protagonisti con un fitto calendario di appuntamenti in tutto il Paese. La Notte della Ricerca ha il patrocinio del Mur.

L' evento leccese è sponsorizzato da Università del Salento, Asl-Lecce e Salento Biomedical District. L’iniziativa mira a presentare la sinergia tra ricerca, didattica e mondo industriale healthcare. “Un assistenza sanitaria di qualità necessità di una ricerca di qualità, ci sono tutte le premesse nella nostra Asl di Brindisi per coniugare l’assistenza clinica con la ricerca, fondamentale il supporto del nuovo management aziendale, che dai primi incontri si è dimostrato molto sensibile”. Commenta Quarta