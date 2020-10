Notte Rosata: corsi chiusi e divieto di sosta, emessa l'ordinanza

BRINDISI - In occasione dell’evento Notte Rosata, con apposita ordinanza per sabato 3 ottobre 2020, dalle ore 19 alle ore 24, è vietato il transito a tutti i veicoli, ad esclusione di quelli a trazione elettrica, i titolari di passo carrabile, di quelli a servizio delle persone diversamente abili e dei residenti, sul Corso Roma a partire dall’incrocio con Via Porta Lecce e su Corso Garibaldi fino all’incrocio con Via del Mare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre è istituito il divieto di sosta, con rimozione, a tutti i veicoli, dalle ore 19 alle ore 24 nel tratto interdetto.