Notte della Taranta 2021, sarà Al Bano il narratore del concertone di Melpignano

CELLINO SAN MARCO - Sarà Al Bano Carrisi il narratore della Notte della Taranta 2021 a Melpignano, provincia di Lecce. Il cantante pugliese condurrà la serata nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani il 28 agosto e accompagnerà i telespettatori di Rai 1, nella trasmissione in differita il 4 settembre alle 23:15. L'Ambasciatore di Puglia nel mondo, eseguirà anche un brano nel dialetto della sua Cellino San Marco oltre a dialogare con i maestri concertatori Enrico Melozzi e Madame, facendo scoprire al pubblico la forza della pizzica e la bellezza della Puglia. Il concertone si aprirà con la pizzica della Liberazione scritta dal maestro Melozzi per augurare la ripresa di tutte le attività culturali in presenza di pubblico. Potranno assistere al concerto solo mille persone che hanno prenotato l'accesso attraverso la piattaforma attivata dalla Fondazione La Notte della Taranta.