Nove alunni e un'insegnante positivi: il sindaco chiude una scuola

OSTUNI – La scuola media Orlandini dell’istituto “Orlandini-Barnaba” di Ostuni resterà chiusa fino al 30 ottobre. Lo ha disposto il sindaco Guglielmo Cavallo a causa della positività al Covid 19 di nove alunni di una classe. I casi sono emersi nell’ambito dello screening effettuato ieri (lunedì 19 ottobre) dall’Asl Brindisi, a seguito della positività di una insegnante appurata venerdì scorso. Tutta la classe e i conviventi degli studenti sono stati posti in isolamento. “Chiederò, inoltre, che la Asl – afferma il primo cittadino - esegua fino al 30 ottobre, il tampone a tutti gli studenti e al personale”.

A Brindisi, intanto, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Santa Chiara, in accordo con il sindaco Riccardo Rossi, in attesa dell’esito dello screening scaturito dalla positività di un bambino del plesso Rodari, per la giornata di domani (21 ottobre) ha deciso di tenere a casa gli alunni delle classi 1B, 3B del plesso “Don Milani” e la sezione 2° del plesso ROdari. Questo per garantire la sicurezza e la salute di tutti