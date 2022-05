Brindisi-Corfù: non solo regata, nove giorni densi di eventi sul lungomare

BRINDISI - Si è svolta stamani, nelle sale dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale di Brindisi, la conferenza stampa di presentazione della 36^ edizione della regata velica internazionale “Brindisi-Corfu”. Presenti il presidente del Circolo della Vela di Brindisi Gaetano Caso, un rappresentante del Marina Gouvia Sailing Club di Corfu, gli assessori comunali di Brindisi Oreste Pinto ed Emma Taveri, il consigliere Giovanni Barletta in rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale, l’avvocato Francesco Mastro per la Regione Puglia e per l’ente portuale, il comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi Fabrizio Coke, il presidente del Comitato VII Zona Fiv Alberto La Tegola, il presidente del Distretto della Nautica di Puglia Giuseppe Danese, autorità militari e sportive del territorio e, in collegamento video, il sindaco di Corfu Meropi Ydraiou e il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre.

Nel corso della conferenza stampa il presidente Caso ha illustrato la novità riguardante la fase di partenza della regata (che avverrà domenica 12 giugno), quando le imbarcazioni partecipanti usciranno dal porto di Brindisi per raggiungere a nord lo specchio di mare antistante Apani/Torre Guaceto per poi puntare sull’ìsola greca di Corfu. Il tutto, per un totale di 114 miglia (dieci in più rispetto alla passate edizioni). Particolarmente ricco il calendario degli eventi collaterali che si svolgeranno nei giorni antecedenti la partenza nel villaggio della regata (lungomare Regina Margherita), mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà nel Marina di Gouvia martedì 14 giugno.

La regata, inserita a pieno titolo nei programmi della Federazione Italiana Vela, gode del sostegno di partner istituzionali e privati, a dimostrazione della grande rilevanza che viene attribuita a questo evento sportivo che rappresenta una delle regate d’altura più importanti del Mediterraneo.

Il programma

4 giugno - Lungomare Regina Margherita

9.30-12.30: Laboratori per i ragazzi, a cura di Gv3, aperto a tutti i ragazzi delle scuole

17.30-19: “Sbulloniamoci”, musica a testimonianze di non violenza

5 giugno – lungomare Regina Margherita

8.30-12.30: Veleggiata della solidarietà a cura di Gv3

18.00: “Capitani coraggiosi sulla rotta del Bil” con Luciana Delle Donne” (moderatrice Giusy Santomanco)

19.30: “Quattro chiacchere” con Simone Perotti (moderatrice Giusy Santomanco)

7 giugno

17.00: Il laboratorio di nodi marinari (a cura di Mauro De Felice)

18.00: “Sicurezza a mare: Meteorologia e prevenzione delle emergenze” (a cura di Menico Piccinni)

19.00: “Una cicca un litro” (a cura di Puliamo il mare Brindisi)

21.00: Harp trio jazza: veleggiando tra le onde

8 giugno

17.00: Dimostrazioni di Sup e immersioni (a cura di Colmare e Apulia Adventure)

18:00: “Il profumo perfetto” di Letizia Longo (moderatrice Marina Suma)

19.30:”Quattro chiacchere” con Luigi D’Elia (moderatrice Chiara Caiulo)

9 giugno

11.30: Museo del mare, Patrimonio vivo navigante (conferenza stampa con Alessandro Maruccia e la Fondazione “Dal Mare”)

17.00: Regatta e Fashio Contest

19.30: Sail Bartending, esibizione di Fly bar tending e preparazione cocktail (a cura degli studenti dell’Alberghiero con la partecipazione della Fib)

10 giugno

11.00: Caccia al tesoro: crocieristi per un giorno (a cura di Ida De Giorgio e il Fab Lab di History digital library)

16.00: Storie dal mare, lettura, musica e teatro per bambini (a cura di Chiara Sergio, Sandra Manti e Maurizio Ciccolella)

19.30: Il respiro consapevole – corso di apnea (a cura di Nicola Putignano, guinnes world record apnea statica 19’02’’)

11 giugno, Scalinata Virgilio

19.00: Cerimonia di benvenuto agli equipaggi

12 giugno, Diga di Punta Riso

11.00: partenza della regata (autobus gratuiti dal Marina di Brindisi)