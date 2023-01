Pezze di Greco: nuove direttive temporanee per il servizio di trasporto pubblico 

FASANO – L’amministrazione comunale di Fasano informa la cittadinanza che, per consentire i lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, che vede interessata la frazione di Pezze di Greco, dal prossimo lunedì 23 gennaio, entrerà in vigore una variazione temporanea del servizio di trasporto pubblico locale. Sino al 4 febbraio, sarà interdetta la possibilità a tutti gli autobus e ai mezzi pesanti di percorrere Corso Nazionale in entrambe le direzioni di marcia, per la presenza di basole nuove che devono ben assestarsi prima di passarci sopra, pertanto e? necessario modificare il percorso di tutte le corse che percorrono Corso Nazionale.

Saranno sospese le fermate su c/so Nazionale, ubicate nei pressi della chiesa vecchia, della piazza e del panificio (lato nord) e gli utenti potranno utilizzare solo le fermate di via Angelini e di Corso Nazionale nei pressi del bar Amati.

Queste le nuove direttive per il servizio di trasporto pubblico (corse F2 e F17) a partire dal 23 gennaio:

- Con direzione Montalbano o Torre Canne, dopo aver percorso il tratto da Fasano verso Pezze di Greco, le corse, giunte alla rotatoria del mercato ortofrutticolo, devono proseguire a sinistra e dirigersi verso la circonvallazione (provinciale) che percorreranno sino alla rotatoria con via Angelini; devono proseguire a destra per via Angelini sino a Corso Nazionale e poi percorrere: 1) l’itinerario preordinato per Speziale Montalbano; 2) oppure giunti all'intersezione tra la ex ss16 con la circonvallazione, svoltare a sinistra per la circonvallazione e poi alla rotonda a destra per Torre Spaccata - Torre Canne secondo l’itinerario preordinato;

- Con direzione Fasano provenienti da Speziale/Pozzo Faceto, le corse devono proseguire per via Angelini sino alla rotatoria con la circonvallazione e poi proseguire a sinistra per l’altra rotatoria con il raccordo per la S.S. 379; ivi devono proseguire a sinistra direzione Pezze di Greco e poi a destra per Fasano secondo l’itinerario preordinato;

- Con direzione Fasano provenienti da Torre Spaccata, le corse giungendo alla rotatoria con la circonvallazione, devono proseguire diritto per via Angelini e poi su Corso Nazionale a sinistra direzione Speziale fino all'intersezione con la circonvallazione dove devono girare a sinistra sulla circonvallazione sino alla prima rotonda e poi proseguire dritto per l’altra rotatoria con il raccordo per la S.S. 379; ivi devono proseguire a sinistra direzione Pezze di Greco e poi a destra per Fasano, secondo l’itinerario preordinato.