I numeri dell'Asl lo certificano ufficialmente: la sanità nel Brindisino è al collasso

BRINDISI - Su 969 posti letto previsti ne mancano all'appello 265. Mediamente, risulta non presente o non pienamente utilizzabile quasi il 40 per cento del personale necessario al fabbisogno. Questi due dati, nudi e crudi, sono contenuti nel piano di gestione emergenze stilato dall'Asl di Brindisi per il 2024. E' la stessa dirigenza, insomma, che certifica per la prima volta il quadro drammatico della sanità nel Brindisino. All'ospedale Perrino di Brindisi mancano all'appello 104 posti letto; al Camberlingo di Francavilla sono 99 i posti mancanti; a Ostuni si parla di 62 posti mancanti. Non va meglio per quanto riguarda il personale. Perrino: 26 è la percentuale di medici in meno; Francavilla Fontana: 36 per cento; Ostuni: 52 per cento. Insomma, si parla di 196 unità: nove direttori (i primari) e 187 medici.

Oltre le più fosche previsioni

Negli anni, sia l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brindisi che i sindacati hanno lanciato diversi allarmi sulla carenza di posti letto e di personale dipedente dell'Asl brindisina. L'analisi che accompagna il piano di gestione emergenze 2024 (ancora da limare, dunque non definitivo) riesce a fornire un quadro ancora più desolante rispetto ai precedenti calcoli. Il Piano triennale dei fabbisogni di personale della Regione Puglia può non apparire generoso con il territorio brindisino, ma di fatto quei numeri non vengono neanche raggiunti. Anzi. Si legge sempre nel documento: "A detta carenza (di personale dipendente, ndr) si deve aggiungere la limitazione del personale che in termini assoluti conta complessive n. 36 unità (pari a n. 23 su po Perrino, n. 9 su po Francavilla e n. 4 su po Ostuni) oltre a n. 8 unità assenti per lungo periodo". Insomma, "ne consegue che mediamente risulta non presente e/o non pienamente utilizzabile quasi il 40 per cento del personale occorrente come definito nel fabbisogno aziendale".

Il caso dei Pronto Soccorso

L'Asl di Brindisi passa ad analizzare le carenze, di "particolare rilievo", presenti in alcuni reparti. Non servono aggettivi per qualificare la situazione dei tre Pronto Soccorso della provincia, bastano i numeri, specie quando si parla di quello di Ostuni. Pronto Soccorso del Perrino: a fronte di una presenza di soli sei dirigenti e un direttore, risultano carenti 22 unità; Francavilla: qui sono presenti due dirigenti e un direttore, risultano carenti nove unità; Ostuni: è presente solo il direttore e risultano carenti otto unità. Non ci sono medici dipendenti nel Pronto Soccorso della Città Bianca. Insomma, mancano "39 unità mediche con conseguente necessità di ricoprire i turni ordinari con prestazioni aggiuntive", cioè con altre forme di contrattualizzazione. Non va meglio, per esempio, con i tre reparti di Anestesia e Rianimazione: mancano "21 unità mediche con conseguente necessità di ricoprire i turni ordinari con prestazioni aggiuntive e attuare modelli organizzativi con impegno su tutto il territorio aziendale anche garantire i servizi nei Pta di Mesagne, Fasano e Ceglie".

Una riflessione su questi dati

Meno di un mese fa, la Funzione Pubblica Cgil ha diffuso un'analisi sul piano assunzionale delle Asl pugliesi. In breve: il Brindisino è la maglia nera della Puglia. Un passaggio su tutti: si sta parlando del rapporto tra il numero delle unità assunte al 31 agosto 2023 e quello delle unità cessate a vario titolo alla medesima data. Bene, nell'Asl di Brindisi sono state assunte, in media, 0,86 unità, mentre nell'Asl di Bat questo dato è 3,9, in quella di Foggia 3,2, in quella di Bari 1,3 e via dicendo. Anche in questo caso, i numeri parlano chiaro. Quelli che non parlano chiaro sono i politici. Di destra, di centro, di sinistra. Ogni paziente brindisino che è costretto a prendere l'aereo per ricevere cure adeguate o deve pagare di tasca propria la sanità privata o - peggio ancora - è costretto a rinunciare alle cure perché non ha soldi per prendere l'aereo o per rivolgersi ai privati probabilmente ha tante domande da rivolgere a una intera classe politica. Pazienti e famigliari sono spesso frustrati per un sistema sanitario non equo, non all'altezza del passato e delle aspettative. In alcuni casi sfogano la propria rabbia e la propria frustrazione contro il "front office" di questo sistema: medici, infermieri e altre figure professionali. Ogni volta che questo accade, certifica il fallimento grave di una intera classe politica.