"Estrema carenza di personale": Rossi rimescola gli incarichi dirigenziali

BRINDISI - Riccardo Rossi rimescola l’assetto degli incarichi dirigenziali del Comune di Brindisi. Lo fa tramite un decreto sindacale che produrrà i suoi effetti a partire da martedì prossimo (1 giugno). Si tratta di una decisione dettata dalla “progressiva, estrema carenza di personale – si legge nel decreto - consolidatasi nel tempo in virtù del tasso di compensazione del turn-over largamente negativo”. Questo ha fatto precipitare l’amministrazione “in un oggettivo stato di difficoltà operativa per l’esercizio delle funzioni fondamentali”. Basti pensare che nella dotazione del personale dirigenziale, a fronte di 10 strutture di massima dimensione, ben 4 sono coperte mediante l’applicazione di istituti temporanei: una con impiego di volontario in congedo; una con interim del segretario generale dell’ente; una con convenzione parziale; una in scadenza, con rapporto ex art. 110 c.1 del Tuel.

Gli incarichi di direzione e gestione delle strutture di massima dimensione dell’Ente, dunque, sono stati conferiti come segue

Organi Istituzionali, Servizi Generali e Culturali, Risorse Umane, Contratti e Appalti – Costantino del Citerna, vice segretario generale

Gestione amministrativa e contabile del Settore - Assistenza Organi Istituzionali - Affari Generali - Archivio, protocollo e deposito atti - Albo Pretorio - Ufficio notifiche - Gestione giuridica, amministrativa ed economica del personale - Gestione contabile del personale e contenzioso - Ufficio dei procedimenti disciplinari - Servizi Culturali e Turismo Registrazione e trascrizione di contratti e decreti -Contratti (attività contrattuale della amministrazione, ufficio gare, concessioni cimiteriali, coperture assicurative

Gabinetto del Sindaco – Angelo Roma, capo di gabinetto

- Gabinetto - Comunicazione istituzionale - Enti e Società partecipate - Progetti speciali - Politiche Industriali - Università - Trasparenza e accesso civico – Tirocini

Servizi alla Persona – Maurizio Moscara

- Gestione amministrativa e contabile del Settore - Servizi Sociali - Servizi di Ambito

Servizi Finanziari – Gabriele Falco

- Gestione amministrativa e contabile del Settore - Competenza attribuite al Comune relative alle servitù militari - Servizio economato e acquisti/risorse strumentali -Ufficio fiscale e mutui - Entrate tributarie - Bilancio e documenti di programmazione - Funzioni di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti - Sic (Sistema Informatico Comunale) e Ufficio della transizione digitale – Telefonia - Coordinamento Entrate patrimoniali - Statistica e censimento

Pubblica Istruzione e Demografici – Nicola Zizzi

- Gestione amministrativa e contabile del Settore - Servizi Demografici - Rilascio carte d’identità, servizi di autenticazione - Toponomastica e numerazione civica - Diritto allo studio - Borse di studio e libri di testo - Ristorazione scolastica - Servizi per l’istruzione primaria comunale

Settore Lavori e Opere Pubbliche – Fabio Lacinio

- Gestione amministrativa e contabile del Settore - Gestione Global Service teatro comunale -Edilizia scolastica ed impiantistica sportiva -Interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture di collegamento viario - Condutture idriche e fognanti - Manutenzione beni culturali - Impianti tecnologici, pubblica illuminazione e efficientamento energetico - Espropri - Gestione del parco auto di proprietà comunale - Porto e retroportualità - Aeroporto - Canile e randagismo - Verde attrezzato ed arredo urbano - Gestione dei Servizi Cimiteriali - Gestione delle strutture sportive e ricreative comunali e relative misure a sostegno - Occupazione temporanea di suolo pubblico - Concessione suolo pubblico e/o sottosuolo pubblico - Trasporto pubblico e scolastico - Parchi ed aree naturali protette

Ambiente ed Igiene Urbana – Francesco Corvace

- Gestione amministrativa e contabile del Settore - Igiene Urbana e impiantistica - Procedimenti per la sostenibilità ambientale - Bonifiche e messa in sicurezza di siti inquinati - Gestione del rischio idrogeologico - Attività estrattive - Paesaggio e demanio costiero

Pianificazione e Gestione del territorio – Attività Produttive – Suap – Marina Carrozzo

-Gestione amministrativa e contabile del Settore -Urbanistica generale e attuativa - Grandi trasformazioni territoriali -Edilizia privata e SUE -Accertamenti conformità/condoni/controllo e vigilanza - Impianti pubblicitari e fotovoltaici - Commercio e attività produttive - Permessi e patentini per la raccolta di funghi epigei - Servizio ex UMA - SUAP – Dehors

Programmazione Economica e Sviluppo (PES) – Gelsomina Macchitella

- Gestione amministrativa e contabile del Settore - Servizi amministrativi e di assistenza tecnica per progetti e programmi di finanziamento - Politiche giovanili - Politiche attive del lavoro - Partecipazione civica e innovazione sociale

Gestione Patrimonio Immobiliare – Nicola Zizzi

Gestione amministrativa e contabile del Settore - Gestione beni demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili - Concessioni, alienazioni, locazioni, valorizzazione - Inventari - Bandi per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvazione relative graduatorie e assegnazioni - Gestione attività relative ai canoni di locazione e oneri accessori, contratti, regolarizzazione partire contabili, tenuta e aggiornamento dell’anagrafica, subentri - Gestione utenze idriche - Gestione condomini di alloggi di proprietà non consegnati

Polizia Locale e Sicurezza Urbana Protezione Civile Mobilità Urbana – Antonio Orefice

- Gestione amministrativa e contabile del Settore - Polizia stradale - Sezioni territoriali e periferiche - Nucleo Polizia edilizia ed ecologica - Nucleo Polizia annonaria/commercio - Infortunistica stradale - Polizia giudiziaria - Gestione parco automezzi di vigilanza urbana - Contenzioso/ingiunzioni/confische - Segreteria Comando - Protezione Civile - Altre funzioni previste dalla legislazione regionale sulla Polizia Locale - ordinanze di demolizione opere abusive - Autorizzazioni passi carrabili e dissuasori di sosta - Parcheggi - Rilascio stalli e contrassegni per invalidi - Gestione della segnaletica - Impianti semaforici

Servizi Amministrativi della Civica Avvocatura – Pasquale Greco

- Gestione amministrativa e contabile del Settore - Funzioni controversie amministrative - Funzioni controversie civili/lavoro - Attività di consulenza giuridica interna

Controlli interni e performance (Struttura di staff) – Pasquale Greco

- Ufficio controlli interni - Funzioni di supporto al Nucleo di Valutazione