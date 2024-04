Erasmus, gli alunni dell’Ic Sant’Elia-Commenda in Turchia

BRINDISI - Nuova mobilità Erasmus per gli alunni dell’Istituto comprensivo Sant’Elia Commenda di Brindisi. Il progetto No Fault Zone porterà quattro alunni della Scuola secondaria di I grado, accompagnati da due docenti di lingua inglese, a Manisa in Turchia dal 22 al 26 aprile.

La delegazione italiana sarà accolta con una cerimonia di benvenuto nella Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Secondary School di Manisa. Ad attenderli tante attività e laboratori inerenti al tema del progetto, la comunicazione non violenta, intesa come un processo efficace per la risoluzione dei conflitti e soprattutto uno strumento potente per il cambiamento sociale.

La nostra sopravvivenza come specie dipende dalla nostra capacità di riconoscere che il nostro benessere e il benessere degli altri sono, di fatto, la stessa cosa. Il problema è che ci vengono insegnati comportamenti che ci disconnettono da questa consapevolezza naturale. Non è che dobbiamo imparare a essere compassionevoli; dobbiamo disimparare ciò che ci è stato insegnato e tornare alla compassione. Marshall Rosenberg

Comunicare in modo corretto, empatico, riscoprire la compassione nel senso di sentire ciò che sente l’altro e venirgli incontro, sono pratiche che assumono un valore speciale nel particolare momento storico che stiamo vivendo. Letteralmente una no fault zone è una zona senza colpe in cui si collabora per il bene collettivo.

Nei giorni di permanenza in Turchia non mancheranno le visite a luoghi ricchi di storia. Un tour di Manisa, che è una città attraente e moderna con un passato di vasta portata nella regione egea dell'Anatolia.

La sua storia risale al 500 a.C. Sotto i Bizantini essa divenne una delle città più importanti in assoluto per poi diventare, dopo la conquista da parte degli Ottomani, una “scuola per sultani”. A partire dal 1437, infatti, ben 15 futuri sultani vennero fatti crescere alla sua ombra; fra questi anche Solimano il Magnifico, una fra le figure più rappresentative in assoluto della storia turca.

Nel fitto programma è prevista anche la visita di Efeso. la città antica meglio conservata al mondo. Altre tappe saranno il Tempio di Artemide, il villaggio di Şirince, la famosa Casa della Vergine Maria e infine il bazar di Kemeralti nel cuore di Izmir. Il Bazar risale al XVII secolo ed è uno dei mercati coperti più grandi e antichi del paese a centinaia di negozi e bancarelle che vendono di tutto, dai tradizionali tessuti e tappeti turchi all'abbigliamento moderno e all’elettronica. .

Un viaggio nella storia, la scoperta di nuove consapevolezze, di buone pratiche da coltivare, un’esperienza che arricchirà sicuramente gli alunni del Comprensivo Sant’Elia Commenda in cui, sotto la dirigenza della prof.ssa Lucia Portolano, la mobilità Erasmus è divenuta un elemento essenziale e connotante dell’offerta formativa d’Istituto.

