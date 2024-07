Sir, nuova protesta contro i licenziamenti: rallentati i pullman per il trasporto dei crocieristi

BRINDISI - Gli operai della ditta Sir rallentano gli accessi dei pullman a servizio dei crocieristi. Questa la nuova iniziativa di protesta intrapresa stamattina (domenica 21 luglio) davanti al varco doganale di Costa Morena est, dove oggi stazione la nave da crociera Celebrity Constellation, contro la procedura di licenziamento che incombe su 76 dipendenti dell’azienda appaltatrice della centrale Enel Federico II di Cerano, impegnata nell’attività (ormai azzerata, in vista della dismissione della centrale prevista per il 2025) di movimentazione del carbone presso il molo industriale di Costa Morena.

In prossimità del varco si è creata una fila di autobus. Si tratta dei mezzi della Stp che effettuano la spola fra la banchina dove sbarcano i turisti e il centro città e dei pullman dei pullman dei tour operator che portano in giro i crocieristi al di fuori della città. Sul posto si è recata la polizia.

I lavoratori avevano già dato vita a una protesta all’alba di venerdì scorso, quando hanno rallentato i transiti dei camion e dei mezzi degli operatori portuali, nell’ambito di un presidio organizzato dal sindacato Cobas.

I sindacati chiedono l’applicazione della cassa integrazione della durata di un anno per cessata attività. Per mercoledì prossimo (24 luglio) era già in programma un incontro presso la task force regionale sull’occupazione presieduta da Leo Caroli. E’ delle ultime ore, invece, la convocazione di un incontro fra Enel e Sir che domani mattina dovrebbe svolgersi presso la sede di Confindustria Brindisi.

Pd: "Si sospendano i licenziamenti"

Anche la politica sollecita una soluzione. “Si sospendano tutte le procedure di licenziamento - chiede il segretario cittadino del Pd di Brindisi, Francesco Cannalire - in attesa della riunione della task force regionale per individuare un percorso comune finalizzato alla tutela dei dipendenti, attivando tutti i processi necessari a dare continuità lavorativa”.

“Purtroppo sappiamo che questa vertenza – prosegue Cannalire - rischia di essere solo il principio di una crisi socio-economica generalizzata a causa della scelta del governo Meloni di massimizzare i dividendi delle aziende di Stato, come Enel, e cancellando gli investimenti sui territori”.

“Questa scelta scellerata non è sostenibile e perciò deve essere cambiata. Dopo le passerelle del Ministro Salvini e le promesse del Ministro Pichetto Fratin urgono risposte immediate. Alla luce di queste criticità e urgenze – conclude Cannalire - chiederemo un incontro della conferenza dei capigruppo utile ad individuare un percorso comune a sostegno dei lavoratori dell’indotto Enel.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui