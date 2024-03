Nuova raccolta sangue Avis: appuntamento per l'8 marzo

SAN VITO DEI NORMANNI - In occasione della festa della donna, l’Avis comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con Centro trasfusionale di Brindisi e mediante il sostegno di Fondazione con il Sud, organizza una raccolta di sangue per venerdì 8 marzo 2024. L'iniziativa si svolgerà dalle ore 17.00 alle 21.00 presso l'Asl in Viale Onu.

Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 3285362169. La prenotazione è obbligatoria al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i donatori e per adempiere a quanto previsto dalla circolare della Asl. Si ricorda che non è necessario digiunare ma si deve consumare un pranzo non abbondante. Unica raccomandazione non consumare latte e suoi derivati.

"Nella giornata della festa della donna, invitiamo le donatrici ad essere le protagoniste della donazione di sangue e i donatori a rendere omaggio alle donne con un piccolo-grande gesto di solidarietà che può salvare una vita" affermano gli organizzatori.

