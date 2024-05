Nuova raccolta sangue al Perrino: partecipa anche l'Associazione nazionale magistrati

BRINDISI - Lunedì 20 maggio, dalle 8.30 alle 12, nuovo appuntamento organizzato dall'Associazione nazionale magistrati (Anm) insieme alla Asl Brindisi per una raccolta straordinaria sangue nel parcheggio interno del Tribunale.

Giudici, avvocati e personale amministrativo del Palazzo di Giustizia potranno donare a bordo dell'autoemoteca della Asl. In questa occasione parteciperanno anche i rappresentanti del management della Asl Brindisi.

“Nel periodo estivo – dice la direttrice del Centro trasfusionale, Antonella Miccoli – si verifica sempre un fisiologico calo di donatori a fronte di un aumento della popolazione per il notevole afflusso di turisti e villeggianti. Quest’anno - continua - il problema è aggravato dall’evento del G7 che vedrà in pochi giorni l’arrivo di oltre 5mila persone. Questo rende necessario un impegno ulteriore per incrementare le scorte di sangue ed essere pronti a gestire qualsiasi emergenza”.

La Asl Brindisi ha programmato un piano di comunicazione sulla donazione sangue su differenti canali per sensibilizzare tutti i cittadini e fare rete con istituzioni e associazioni. Il Centro Trasfusionale è disponibile, inoltre, a organizzare raccolte straordinarie mettendo a disposizione l’autoemoteca e il personale medico e tecnico.

