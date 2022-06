Nuova sede Acli a San Pietro: "Subito a servizio dei più fragili"

SAN PIETRO VERNOTICO - Ritornano in campo a servizio dei più fragili le Acli (Associazioni italiane lavoratori cristiani) di San Pietro Vernotico. Nei giorni scorsi è stata inaugurata la nuova sede sita in via Torchiarolo. Il nuovo consiglio di presidenza, nominato durantel'assemblea dei soci tenutasi ieri, giovedì 9 giugno, presieduta dal presidente provinciale Gianluca Budano, sarà composto da: Pierfrancesco Elia (presidente), Annapina Del Giudice (responsabile all'amministrazione), Emilio Longo, Giorgio Calisi, Francesca Porcelluzzi (componenti del consiglio di presidenza). Francesca Porcelluzzi e Gigi Ponzio seguiranno il Patronato in qualità di promotori sociali.

Da subito torneranno attivi i servizi di Caf e Patronato, ma anche un corposo programma di attività che coinvolgerà tutta la popolazione in attività sociali diffuse, in collaborazione con le Parrocchie, le Scuole e la Pubblica Amministrazione.

Il primo impegno del nuovo corso associativo delle Acli sampietrane ospitare i tirocinanti del reddito di cittadinanza e impegnarli in favore del prossimo, a cui seguirà in settembre un evento pubblico di riflessione sui temi sociali, in cui l'ente di terzo settore si presenterà alla comunità.