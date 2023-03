Da Ostuni a Roma: nuova sede per la Fondazione dieta mediterranea

La Fondazione Dieta Mediterranea individua la propria sede nazionale nella città di Roma. Il Consiglio d’Amministrazione con voto unanime ha approvato la proposta del presidente, professoressa Stefania Maggi, di spostare la sede legale dell’ente nella capitale italiana.

“La scelta - si legge in una nota della Fondazione - vuol rimarcare la vocazione nazionale ed internazionale della Fondazione, nata in Puglia ed ospitata per quasi un decennio presso le sale del prestigioso Palazzo Tanzarella, nel cuore del centro storico di Ostuni”.” Rimarrà stretto il legame con questa importante regione grazie alle storiche collaborazioni stabilite nel corso degli anni ed in virtù degli importanti progetti in cantiere”. “Forte continuerà ad essere, inoltre – si legge ancora nel comunicato - la rappresentanza pugliese nell’assetto societario fondativo dell’istituzione, con la partecipazione della città di Mesagne insieme ad imprese, associazioni di categoria e vari enti, e con la riconferma, tra gli altri, del vicepresidente, dottor Angelo Faggiano, e del segretario generale, dottor Domenico Rogoli”.

Gli uffici romani saranno allocati in Viale Maresciallo Pilsudski n. 118/12, presso la sede di Aristea International, partner strategico della Fondazione Dieta Mediterranea da diversi anni e uno dei maggiori provider europei negli ambiti della formazione, organizzazione e gestione di eventi.

“Si rafforzeranno su tutto il territorio nazionale ed all’estero- fa sapere ancora la Fondazione - le attività legate alla promozione dello stile di vita mediterraneo, riconosciuto universalmente sano e sostenibile dalla comunità scientifica internazionale, dichiarato patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco”.