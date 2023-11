Nuova sede universitaria al posto del rudere: affidato il progetto di fattibilità

BRINDISI – I tempi stringono. Per questo l’amministrazione comunale procede speditamente. E’ stato affidato a un costituendo raggruppamento di imprese capeggiato da Spi srl, con sede a Napoli, l’incarico per la “progettazione di fattibilità tecnico-economica” e la “redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione” dell’intervento di restyling dell’ex edificio dell’Agenzia delle entrate situato in via Nazario Sauro, che ospiterà uno studentato. Lo studio campano si è aggiudicato il bando di gara indetto dal Comune di Brindisi, imponendosi su altri concorrenti, con un ribasso del 41 percento sul prezzo a base d’asta. I servizi saranno eseguiti per l’importo di 124.111,54 euro.

Come detto non c’è da perdere tempo, perché per il prossimo 5 dicembre è prevista la scadenza intermedia del cronoprogramma fissato dal governo, affinché non si perdano i fondi stanziati tramite il Pnrr.

La scorsa settimana è stato ufficializzato il finanziamento da 5,4 milioni di euro destinato al recupero dello stabile (ex Cassa mutua artigiani di Brindisi, poi Agenzia delle entrate) ubicato alle porte del centro di Brindisi. Si tratta di uno dei cinque progetti della Regione Puglia ammessi al finanziamento nell’ambito del bando del ministero dell’Università e della ricerca per la realizzazione di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari. L’immobile, una volta ristrutturato, potrà ospitare 50 alloggi per studenti universitari.

Il restyling del vecchio rudere situato in via Nazario Sauro rientra in un ampio programma di rigenerazione della zona del centro storico compresa fra l’arco di Porta Lecce e il vecchio istituto Marconi, finanziato tramite fondi del Pnrr per un importo totale pari a 14,8 milioni di euro.

Due settimane fa il consiglio comunale di Brindisi ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del restauro del giardino dell’ex parco della Rimembranza, per un importo di 1,1 milioni. Il programma complessivo, varato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Rossi, comprende anche la ristrutturazione dell’edificio che ospita la sede della croce Rossa, la realizzazione di una mensa per studenti universitari in via Maglie e la trasformazione in studentato del vecchio istituto Marconi.