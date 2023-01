Francavilla sempre più verde: piantati 50 alberi da frutto negli orti urbani

FRANCAVILLA FONTANA - Nelle scorse ore l’Amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha avviato la piantumazione di 50 alberi da frutto negli appezzamenti del quartiere San Lorenzo, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, destinati agli orti sociali.

“La scelta di piantare nuovi alberi in quel punto – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – ribadisce la nostra ferma volontà di rendere viva e produttiva un’area dove oggi dominano le erbacce. Non ci siamo scoraggiati quando il bando per gli orti sociali è andato deserto, anzi abbiamo inteso rilanciare la nostra proposta. Con questi alberi l’area diventerà un vero e proprio frutteto cui potranno accedere gratuitamente i residenti e tutti i francavillesi che lo vorranno”.

Gli orti sociali sono piccoli lotti di terreno dove è possibile svolgere pratiche agricole non intensive. Nati con lo scopo di rivitalizzare le periferie e sostenere un approccio ecosostenibile, sono diventati dimora di nespoli, corbezzoli, melograni, susine, albicocchi, peri, meli, fichi, gelsi e peschi.

La piantumazione si integra con il percorso di Rigenerazione Urbana avviato nel quartiere San Lorenzo. A poche decine di metri dagli orti sociali, in via Almirante, è partita la realizzazione del dog park che a breve potrà accogliere gratuitamente i cani con i loro padroni. Nell’area destinata a diventare il parco dedicato agli amici a 4 zampe, a due passi dal campetto polivalente recuperato dall’Amministrazione Comunale, sono stati realizzati nuovi marciapiedi ed è stata installata la nuova illuminazione che renderà più sicura la permanenza in orario serale.

“Quello che sta avvenendo nel quartiere – prosegue il sindaco – non riguarda semplicemente i lavori pubblici. Stiamo intervenendo sulla qualità della vita dei residenti, sull’attrattività della zona e sulle potenzialità di crescita che riguardano tutto il territorio cittadino”.

Con la piantumazione dei nuovi 50 alberi da frutto continua a crescere la dotazione di verde pubblico cittadino. “Con questi 50 alberi – conclude l’assessore al Verde pubblico Giuseppe Ricchiuti – sale ad oltre 250 il numero delle nuove piantumazioni avvenute negli ultimi 4 anni, considerando anche la Rigenerazione urbana. È proprio il caso di dire che fa più rumore un albero pericoloso che viene rimosso per ragioni di sicurezza, rispetto a tanti alberi che crescono in silenzio”.