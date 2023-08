Manifestazione contro il deposito costiero di Gnl: nuove adesioni

Proseguono le adesioni alla manifestazione contro la realizzazione del deposito di Gnl a Costa Morena est organizzata per giovedì 24 agosto, alle ore 10.30, presso piazza Vittorio Emanuele, davanti alla sede dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, dalla Cgil Brindisi.

Prenderà parte al sit in anche il sindacato Cobas, già tra i promotori della campagna nazionale “Per il Clima, Fuori dal Fossile”. “Quasi ogni Stato europeo ormai, compreso lo Stato italiano – si legge in una nota del sindacato - strumentalizzando il conflitto russo-ucraino, coltiva l’ambizione di diventare l’hub del gas dell’Europa se non del Mediterraneo”.

“Il conflitto tra Russia e Ucraina - si legge nel comunicato del Cobas - viene preso a pretesto per giustificare gli enormi investimenti sulle infrastrutture di trasporto del gas, in particolare del Gnl. Di fatto una ‘economia di guerra’ fatta passare come indispensabile per il futuro energetico degli Stati europei, già clienti della Russia, e propagandata ipocritamente per diversificare gli approvvigionamenti di gas, ancora più marcatamente dopo il sabotaggio del Nord Stream, sabotaggio che sicuramente sarà stato funzionale a qualche interesse particolare”.