Aeroporto, nuove destinazioni e più rotte per i 20 di Ryanair in Puglia

BRINDISI - Ryanair ha annunciato oggi (6 marzo) il suo nuovo operativo record in Puglia per l’estate 2024, con oltre 800 voli settimanali su 80 rotte, tra cui 10 nuove destinazioni: Atene, Barcellona (G), Dubrovnik, Danzica, Malaga, Katowice, Rodi, Tirana, Tolosa e Trieste. Questa crescita senza pari è sostenuta dall'impegno di Ryanair in Puglia, con 5 aeromobili basati, per un investimento di 500 milioni di dollari e sostenendo oltre 3.400 posti di lavoro nella regione (inclusi impieghi ben retribuiti per piloti, assistenti di volo e ingegneri). Ryanair festeggia anche i 20 anni di attività in Puglia, dove si conferma la compagnia aerea in più rapida crescita, passando da 0,2 milioni di pax dall'inizio delle operazioni a oltre 4,3 milioni di pax trasportati quest'estate.

L’operativo sulla Puglia per l’Estate 2024 di Ryanair offrirà: 5 aeromobili di cui 3 a Bari e 2 a Brindisi, 80 rotte totali (57 a Bari e 23 a Brindisi), 8 nuove rotte da Bari per Atene, Barcellona, Dubrovnik, Malaga, Katowice, Rodi, Tirana e Tolosa, 2 nuove rotte da Brindisi per Danzica e Trieste . Oltre 4,3 milioni di pax per S24 (più 7 per cento). Inoltre 800 voli settimanali in più (l’operativo più grande di sempre). Oltre 3.400 posti di lavoro.

"Ryanair continua a investire ulteriormente, dimostrando il proprio impegno nei confronti della Puglia, grazie anche alla saggia decisione del sindaco di Brindisi e della Regione Puglia di fermare l’aumento della tassa di 1 euro per l'aeroporto di Brindisi, salvando connettività locale e posti di lavoro. Ora tocca al Governo italiano eliminare questa addizionale municipale/tassa turistica regressiva per stimolare ancora di più la crescita della capacità e ridurre le tariffe per cittadini e passeggeri in tutti gli aeroporti italiani. Se il Governo italiano abolirà la l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, altri 20 milioni di passeggeri all'anno e oltre 250 nuove rotte". Si legge in una nota di Aeroporti di Puglia.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha dichiarato: “Ryanair è un partner commerciale strategico per lo sviluppo della connettività aerea da/per la Puglia. Gli eccezionali traguardi raggiunti in questi venti anni, in termini di passeggeri trasportati e di destinazioni collegate, suggellano una partnership che, siamo certi, non potrà che portare a nuovi esaltanti successi già a partire dall’ormai imminente stagione estiva che si preannuncia ricca di interessanti novità. Mi piace sottolineare la comunione d’intenti che ha caratterizzato questa collaborazione e che ci ha visto protagonisti con la Regione Puglia e le Amministrazioni locali che con noi hanno condiviso la visione strategica e l’importanza di consolidare e sviluppare la presenza sui nostri aeroporti di Ryanair, quale straordinario volano di crescita per la nostra economia e per le nostre comunità. Guardiamo con grande fiducia a quanto di positivo potrà nascere in futuro da una collaborazione commerciale con solidi radici”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui