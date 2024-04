Nuove norme regionali su ristrutturazione edilizia: convegno a Brindisi

BRINDISI - “Le nuove norme regionali sulla ristrutturazione edilizia. Breviario tecnico per le imprese, i professionisti e i cittadini”: è questo il titolo del convegno previsto per venerdì, 5 aprile, alle ore 15, nell'Auditorium Bibliomuseale di Brindisi in Viale Commenda 1.

L’evento, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Brindisi, dal Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Brindisi e da Confindustria Brindisi, nasce dall’esigenza di approfondire la Legge regionale sulle ristrutturazioni edilizie n. 36/2023, con un taglio pratico non solo per imprenditori, professionisti e cittadini, ma anche per gli amministratori pubblici che vorranno recepire tale normativa in ogni Ente Comunale.

Ad introdurre i lavori saranno Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi, Cosimo Pescatore, presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Brindisi e Otello Marcello Coccioli per il Collegio provinciale dei geometri e geometri Laureati.

Interverranno Gabriele Menotti Lippolis, presidente di Confindustria Brindisi, Rosabianca Morleo, capo area Pianificazione territoriale, urbanistica e ambiente del Comune di Mesagne e Fabiano Amati, consigliere regionale e presidente della Commissione bilancio.

