Nuovi mezzi elettrici a zero emissioni per trasporto pubblico: al via il bando regionale

BARI - È stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia di oggi, 4 gennaio, l’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al rinnovo dei mezzi collettivi per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico urbano (Tpl) e all’acquisto di infrastrutture di ricarica/rifornimento rivolto a singole Amministrazioni comunali pugliesi.

Nello specifico si fa riferimeno ai Comuni dotati di servizi minimi di Tpl con popolazione superiore a quindicimila abitanti, fatte salve alcune eccezioni riportate nel bando.

L’Avviso ha una dotazione finanziaria complessiva di 45milioni di euro a valere sull’Asse prioritario III “Mobilità urbana sostenibile” a favore di “Interventi per la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile” del programma regionale Puglia 2021-2027. Prevede un contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale da determinare sulla base delle percorrenze annue effettuate nell’ambito dei servizi minimi di trasporto pubblico locale.

Saranno finanziate proposte progettuali per l’acquisto di nuovi mezzi elettrici a zero emissioni per l’espletamento dei servizi Tpl in ambito urbano, a sostituzione di autobus Euro 2 ed Euro 3 o con un’anzianità uguale o superiore a 15 anni, circolanti o in stato non circolante da non oltre 18 mesi, non oggetto di precedente rottamazione e/o di dismissione dall’uso TPL e non destinati ad altri servizi pubblici quali scuolabus o servizi dedicati a categorie particolari. Sono inoltre finanziabili proposte progettuali per l’acquisto di almeno una infrastruttura di ricarica/rifornimento da installare su suolo pubblico o presso la sede dell’azienda del servizio di Tpl.

Gli autobus dovranno essere dotati dei più moderni sistemi di sicurezza e controllo: dispositivi per il rilevamento posizione durante la corsa, il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa, la luminosità del mezzo, display informativi interni ed esterni, impianto Abs, sistema blocco movimentazione veicolo con porte aperte, sistema rilevamento ostacoli alla chiusura delle porte, videosorveglianza. Dovranno, inoltre, garantire accessibilità ai diversamente abili e montare strutture portabiciclette.