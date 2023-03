Terapie innovative per la cura della dermatite atopica: un congresso a Brindisi

BRINDISI - La dermatite atopica è un disturbo infiammatorio della pelle. Insorge generalmente nella prima infanzia, ma può persistere o anche esordire nell'età adulta. Per curarla si può fare ricorso a terapie farmacologiche, cosmetologiche, alla terapia sistemica tradizionale e a quella innovativa biotecnologica e con "small molecules". Questo il tema al centro del congresso scientifico Nuovi orizzonti in dermatite atopica, che si è tenuto a Brindisi nei giorni scorsi all'hotel Palazzo Virgilio, con il patrocinio di Asl e Ordine dei medici.

"La dermatite atopica - spiega il responsabile scientifico del congresso, Massimo Travaglini - è una malattia cutanea infiammatoria a carattere cronico-recidivante altamente pruriginosa. La malattia è frequentemente associata con l'aumento dei livelli circolanti di immunoglobuline IgE, con la presenza di una storia personale o familiare di dermatite atopica, rinite allergica o asma. La diagnosi si basa sul riconoscimento di alcune caratteristiche cliniche. variabili in funzione dell'età del paziente, dello stadio e della gravità della malattia".



Travaglini sottolinea che "durante l'evento sono state prese in esame le terapie innovative, capaci di modificare la storia clinica della malattia, di tipo cronico, la qualità di vita del paziente e la sua presa in carico da parte del medico. Si sono raffrontate tutte le figure specialistiche implicate nell'evoluzione clinica della malattia e delle sue eventuali comorbidità: allergologo, dermatologo, pediatra, psicologo".Al congresso hanno partecipato, tra gli altri, Antonio Carpentieri, Lucia Ciampo (Unità operativa dermatologica - Centro per la cura della psoriasi e dermatite atopica ospedale Perrino); Fulvio Moramarco, Paola Passoforte (reparto di Pediatria ospedale Perrino); Rosalba Buquicchio, Carlo Fuso (Dermatologia ospedale Perrino); Caterina Foti (Clinica dermatologica Policlinico di Bari); Valerio Cecinati, Daniela Vitale (Pediatria ospedale SS. Annunziata Taranto); Maria Lucia Iaia (Allergologia ospedale Perrino); Biagio De Mitri (Pediatria ospedale Francavilla Fontana); Stefano Pellè (Dermatologia Asl Lecce).