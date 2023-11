Lavori di ampliamento del cimitero di Brindisi: istituiti nuovi parcheggi

BRINDISI – Il Comune di Brindisi istituisce nuovi parcheggi lungo via Villanova, la strada che costeggia il cimitero. Lo prevede un’ordinanza emessa oggi (lunedì 20 novembre) dal dirigente del settore Trasporti, Fabio Lacinio.

Il provvedimento prevede la creazione di nuovi stalli “parallelamente sul lato destro al senso di marcia, nel tratto stradale compreso tra Viale Arno e l’ingresso del cimitero presso la Via Villanova”. E poi su viale “Arno”, parallelamente sul lato destro al senso di marcia, nel tratto stradale compreso tra la Piazzetta Papa Luciani e la strada per Villanova. Questi nuovi posti auto compenseranno la soppressione dell’area di sosta sulla strada per Villanova, a causa dei lavori di ampliamento del camposanto.

Spetterà alla Brindisi Multiservizi il compito di realizzare l’impianto di segnaletica che dovrà essere conforme al Codice della Strada e mantenuto sempre in perfette condizioni di funzionalità. La partecipata sarò inoltre “unica responsabile, sia in sede civile che penale, per danni arrecati a terzi e a cose che dipendono da difetto o inefficienza della segnaletica”.