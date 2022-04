Nuovi percorsi pedonali e lavori di riqualificazione: Fasano si rifà il look

FASANO - Cantieri aperti a Fasano: piazza Mercato Vecchio, via Forcella, piazza Ciaioa e la Torre dell'orologio saranno interessate da lavori di riqualificazione. Inoltre più passeggiate e più bici a Selva di Fasano nel segno di una migliore fruibilità. Sono questi gli interventi annunciati dall'amministrazione comunale attraverso una nota inviata agli organi di informazione.

I lavori nel centro storico

Piazza Mercato Vecchio e via Fogazzaro diventeranno pedonali, mentre via Forcella continuerà ad essere carrabile, ma sarà interdetto il parcheggio per consentire la creazione di una fascia pedonale che consentirà di passeggiare in sicurezza durante lo shopping.

Contestualmente alla pedonalizzazione di piazza Mercato Vecchio, gli stalli di parcheggio riservati ai residenti saranno ricollocati in corso Perrini, per non creare loro nessun disagio. È un progetto, finanziato per 1,5 milioni di euro, di valorizzazione e vivibilità del nucleo più antico della città, sul percorso avviato già dal 2016 con la pedonalizzazione di via Carlo Alberto, la strada che sale verso piazza Ciaia, accanto alla torre dell’Orologio. Un progetto che si completa con il recupero dell'ala dei Portici delle Teresiane dove, proprio in questi mesi, si sta realizzando la Biblioteca di comunità, grazie ai 2 milioni euro ottenuti dal programma regionale SMARTin Puglia-Community library.

Palazzo dell’Orologio, in piazza Ciaia, avrà una nuova facciata grazie ai lavori di restauro che interesseranno integralmente la facciata prospicente, ma anche il tetto, il pavimento del portico, la balconata e l’orologio. L’intervento avrà un costo complessivo di 330 mila euro finanziato anche con contributi statali

I percorsi pedonali

Un percorso pedonale ad anello privo di ostacoli e sicuro che, partendo dal tratto già pedonale di viale Toledo, interesserà viale delle Acacie, viale Miramonti, viale dei Pini e viale dei Castagni e il tratto carrabile di viale Toledo (dalla chiesa all’incrocio con la provinciale per Fasano).

Nel progetto saranno anche individuate possibili aree da attrezzare per la sosta dei pedoni. La fase di realizzazione prevede innanzitutto un rilievo puntuale delle strade e degli ostacoli in esse presenti (alberi, pali della pubblica illuminazione, accessi alle ville private) e l’istituzione del senso unico di marcia su viale delle Acacie, viale Miramonti, viale dei Pini (nel tratto compreso tra viale Miramonti e viale dei Castagni).

Intanto, in attesa della progettazione, già dalla primavera 2022, in via sperimentale, sarà invertito il senso unico di marcia su viale dei Castagni (nel tratto compreso tra viale dei Pini e viale Nuovo) e viale Toledo (tratto carrabile dalla chiesa all’incrocio con la strada provinciale per Fasano).