Nuovi playground in città: "Utilizzare i "patti di collaborazione” per prevenire danneggiamenti

BRINDISI - Negli ultimi giorni l’amministrazione comunale di Brindisi ha completato le procedure per l’avvio dei lavori di realizzazione di cinque nuovi playground diffusi in tutta la città di Brindisi: si tratta di spazi dedicati non solo al basket, sport notoriamente amato e praticato dai brindisini, ma attrezzati per il gioco e il fitness, nonché nuove aree verdi immerse appieno nel tessuto urbano della città. I primi ad essere realizzati saranno ai quartieri Perrino, La Rosa e Minnuta, a cui faranno seguito Commenda e Sant’Elia. Si pone, però, il problema degli atti vandalici e danneggiamenti, purtroppo all'ordine del giorno nella aree pubbliche.

Il movimento "Ora tocca a noi" lancia un appello, chiedendo rispetto e collaborazione: "Siamo sicuri che i brindisini sapranno apprezzare e prendersi cura di queste nuove aree, riconoscendone il valore sociale come luoghi di aggregazione e svago per piccoli e grandi. Ma purtroppo gli episodi di vandalizzazione e danneggiamenti sono all’ordine del giorno e non possiamo permettere che questi nuovi sforzi siano subito vanificati da chi non vuole bene alla propria città".

"Proprio a tal fine riteniamo utile prevedere la possibilità di “adottare” queste aree con forme di sponsorizzazione da parte di commercianti e società private che possano così prendersi cura e manutenere questi spazi. Così come sempre utile può essere lo strumento dei “patti di collaborazione”, ai sensi del regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni, per permettere ad associazioni sportive o culturali di animare questi spazi con tornei, eventi ed iniziative e farli sentire propri dalla comunità. Non solo opere ma anche cura e senso di comunità, in questo senso vanno le nostre proposte che siamo sicuri potranno essere prese in considerazione per garantire al meglio la realizzazione di questi progetti".