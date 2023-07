Nuovo ascensore in un palazzo Arca Nord: 80 famiglie lo attendevano da anni

BRINDISI - Il condominio di piazza Osvaldo Licini, al rione Sant’Elia, ha finalmente un ascensore. Lo fa sapere il consigliere regionale Fabiano Amati (Azione).

Si tratta del primo ascensore realizzato dall’Arca nord Salento nell’ambito di un recente programma provinciale per 11 ascensori e 6 rampe d’accesso, al servizio di 14 condomini, per una spesa totale prevista di euro 812.335, composti da euro 245.000 di finanziamento regionale e euro 567.335 dal bonus per detrazioni d’imposta previsti dalla legge statale di bilancio 2022.

“È certamente politica intesa come bene quotidiano, senza grandi frasi infiammate – afferma Amati - un ascensore in un condominio di ottanta persone, molti anziani e pure disabili, dopo tanti anni di attese, illusioni e promesse tradite”.

“Ringrazio – prosegue Amati - il commissario dell’Arca del Nord Salento, Cosimo Casilli, il personale, i tecnici e le imprese coinvolti, anche per incoraggiarli a completare al più presto il programma e assicurarli del nostro sguardo di simpatia per il loro lavoro”.

I condomini interessati dal provvedimento sono: Ceglie Messapica in Via R. Livatino n. 7 (ascensore e rampa); Latiano in Via Carbone n. 40 sc. C (ascensore); Brindisi in Piazza Tiepolo n. 5 (ascensore); Ostuni in Piazza Avv. Nacci n. 2 (ascensore); Brindisi in Piazza O. Licini n. 53 (ascensore); Brindisi in Via T. Cremona n. 6 (rampa); Brindisi in Via L. Da Vinci n. 12 (ascensore); Brindisi in Piazza Filippo de Pisis n. 4 (ascensore); Ceglie Messapica in Via Emilio Notte n. 44 (ascensore e rampa); Latiano in Via Chicco Maggio sp 5 (rampa); Ceglie Messapica in Via Emilio Notte n. 72 (ascensore e rampa); Brindisi in Via Pace Brindisina n. 12 (ascensore e rampa); Brindisi in Piazza Zandomeneghi, n. 7 (rampa); Brindisi in Via P. Elia n. 1”.