Coronavirus: altri nove casi in Puglia, di cui uno nel Brindisino

BRINDISI – Dopo due giorni a contagi zero, si registra un nuovo caso di positività al Covid 19 in provincia di Brindisi. A livello regionale sono nove i tamponi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, su 1.561 test eseguiti. I casi di positività, stando al bollettino epidemiologico, sono così distribuiti: 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia

Purtroppo si è anche registrato un nuovo decesso in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 254.939 test: 3973 sono i pazienti guariti; 178 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.705, così suddivisi: 1.526 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 676 nella Provincia di Brindisi; 1.224 nella Provincia di Foggia; 584 nella Provincia di Lecce; 282 nella Provincia di Taranto; 31 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Restinco, tampone negativo per migrante tunisino

Doppio tampone di controllo negativo per il migrante tunisino ospitato nel Cara di Restinco. In seguito al primo test all’arrivo che aveva accertato la sua positività al Coronavirus era stato isolato in un’area del centro. Le sue condizioni di salute, in attesa della negativizzazione, sono state monitorate dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica e dal Distretto sociosanitario 1 della Asl di Brindisi, in collaborazione con i responsabili sanitari della struttura. Tutti gli altri migranti, invece, erano risultati negativi ai tamponi eseguiti dagli operatori sanitari del

Sisp e successivamente trasferiti in altri centri.