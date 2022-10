Croce rossa italiana Brindisi: al via nuovo corso di formazione per aspiranti volontari

BRINDISI - La Croce Rossa Italiana – Comitato di Brindisi comunica alla cittadinanza che sabato 12 novembre 2022 comincerà il nuovo Corso di Formazione per aspiranti volontari.

Possono partecipare tutti i cittadini dai 14 anni di età. Per iscriversi bisogna registrarsi su https://gaia.cri.it, iscriversi al Corso organizzato dal Comitato di Brindisi e recarsi presso la sede Cri in via Nazario Sauro, 10 per regolarizzare l’iscrizione. Il 9 novembre 2022, presso la sede della Protezione civile di Brindisi sita in via della Torretta, 44 si terrà un incontro di presentazione del corso.

"Se vuoi essere vicino alle persone più fragili e bisognose o abbracciare una delle tante opportunità offerte dalla nostra Associazione, è il momento di unirti alla grande Famiglia della Croce Rossa Italiana. Diventa anche tu un volontario. Ti aspettiamo!".

Per ogni informazione, si prega di contattare il numero 0831 182 0282 (anche su WhatsApp) o inviare una mail a brindisi@cri.it.