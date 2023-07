Cronache e cronachette di Ceglie Messapica: il nuovo libro Annuario di Stefano Menga

CEGLIE MESSAPICA - Edizione 2023 per l'Annuario di Stefano Menga, il libro che narra e descrive fatti, manifestazioni ed eventi che hanno riguardato la vita di comunità di Ceglie Messapica nell'ultimo anno. Menga, blogger e autore cegliese, da otto anni, vive a Novedrate in provincia di Como, dove svolge l’attività di autista nel servizio pubblico di Regione Lombardia per la provincia di Como, per conto dell'azienda Asf Autolinee, ma non ha mai interrotto il legame con il suo paese d'origine.

Il libro di 200 pagine, di facile lettura, è costellato da foto e ripercorre in modo cronologico tutte le vicende più rilevanti che hanno riguardato la città di Ceglie Messapica e i cegliesi in genere, sia nell’ambito locale che quello nazionale. L’opera in questa edizione non verrà presentata pubblicamente in estate, come fatto in altri anni, ma la sua diffusione sarà fatta sempre ad ampio raggio con gli Storie Mondatori, Feltrinelli, Amazon, Youcaprint ed altri siti specializzati per editoria. La copertina l'autore, quest'anno, l'ha dedicata all'avvocato Augusto Conte.

Stefano Menga è ideatore oltre che del Blog “Cronache e cronachette di Ceglie Messapica”, che dall’annata 2011 si trasforma ogni anno in Annuario. Nel 2022 ha costituito, insieme ad un gruppo di amici, l’associazione “Vivi Novedrate”. Inoltre, è autore di numerose pubblicazioni: “Monsignor Giovanni Turrisi - Cenni storici e fotografici sulla sua vita e sulla Chiesa di San Lorenzo da Brindisi”, “Cronaca di un atto d’amore” dedicato al Carabiniere Angelo Petracca nel 25° della sua tragica scomparsa, “La Speranza di vivere” dedicato alla memoria dell’Avv. Pietro Allegretti, “Novedrate… attraverso i tuoi occhi” dedicato allo scomparso Sindaco Maurizio Barni, “5 Fratelli una sola storia” dedicato ai fratelli Bettio e la loro vita imprenditoriale, “Luigi Caroli - Un Bene in Comune” che ripercorre i dieci anni amministrativi del Sindaco Luigi Caroli, "Novedrate e dintorni" percorso fotografico dedicato al paese, “Festa dei 50 anni Lattonedil” ulteriore pubblicazione, conclusiva, dedicata sempre alla famiglia Bettio e alla loro festa per i 50 anni della loro azienda, “Scrittura di Luce” percorso fotografico dedicato alla città di Ceglie Messapica, “Benemerenze di Novedrate 1950-2021” e “Il Dramma del San Gottardo" dedicato ad una tragedia militare e "Terra rossa e alamari d'argento" dedicato al Carabiniere Maresciallo Vito Lacorte.