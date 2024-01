Nuovo percorso di 4 anni: il "Morvillo-Falcone" si candida alla sperimentazione

BRINDISI - L’istituto Morvillo-Falcone, con gli indirizzi Moda e Servizi per la sanità e Assistenza sociale, ha aderito al progetto nazionale di sperimentazione relativo all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

Le principali finalità dell'iniziativa sono la valorizzazione dei talenti degli studenti - al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica - il miglioramento dell’orientamento, lo sviluppo delle competenze fondamentali per la crescita dei territori, ed il trasferimento tecnologico.

Il progetto prevede la sperimentazione del modello 4+2 con il raccordo tra i percorsi dell’istruzione tecnica e professionale, di durata quadriennale e il sistema degli Its Academy, dove gli alunni seguiranno l’ultimo biennio formativo.

In particolare, il progetto del Morvillo-Falcone prevede accordi di partenariato tra Asl Brindisi, Cna Puglia, Confartigianato Brindisi e Bari, Confindustria, Its Academy Biotech for life, Its Academy, Miti Moda, Accademia delle Belle Arti e aziende del settore .

Questo modello si concentra sulla centralità dello studente, offrendo percorsi d’istruzione personalizzati e flessibili.

Si punterà a rafforzare il rapporto tra scuola, formazione e imprese, consentendo ai giovani di entrare più preparati e con più facilità nel mondo del lavoro e alle imprese di trovare professionalità più qualificate e più adatte alle proprie esigenze a vantaggio, quindi, di una maggiore competitività aziendale. Un passo importante verso la costruzione di un futuro solido e innovativo per i ragazzi.