Nuovo polo dell’infanzia a Torre Santa Susanna: l'appalto finisce al Tar

TORRE SANTA SUSANNA - L’appalto per la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia a Torre Santa Susanna, un’opera rilevante finanziata con fondi del Pnrr e già in corso di esecuzione, finisce sotto la lente di ingrandimento del Tar di Lecce. Il contenzioso riguarda l’installazione di un impianto fotovoltaico posto sull’edificio scolastico, assegnata ad una ditta di Ravenna.

È quanto si apprende da una nota rilasciata, in data odierna (2 gennaio), dallo studio legale dell'avvocato Saverio Sticchi Damiani, difensore di un'altra azienda con sede a Torre Santa Susanna.

"Assistita dall'avvocato Sticchi Damiani - si legge nel comunicato - la ditta torrese ha impugnato l’aggiudicazione in favore di altra ditta, di Ravenna, evidenziando l’errore in cui sarebbero incorsi tanto i tecnici comunali quanto l’aggiudicataria nella propria offerta, i quali avevano previsto l’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza inferiore a quella imposta dalla normativa in tema di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili".

"Con ordinanza resa il 2 gennaio 2024 - prosegue la nota - i giudici amministrativi hanno disposto un’istruttoria per verificare se l’impianto fotovoltaico previsto dal Comune di Torre Santa Susanna nel progetto a base di gara sia conforme ai requisiti tecnici e prestazionali imposti dalla legge nazionale ed europea, e in caso negativo, se sia concretamente possibile realizzare un impianto fotovoltaico avente potenza conforme ai medesimi parametri".

Se il verificatore nominato dal Tar dovesse accertare il presunto errore tecnico contestato dalla ditta torrese, allora l’appalto verrebbe riassegnato ad altra azienda.