Il nuovo prefetto in Provincia: "Lavoreremo in nome della legalità e della coesione sociale"

BRINDISI - Nella mattinata di oggi, giovedì 12 gennaio, il presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli ha accolto nella sede di via De Leo il nuovo Prefetto di Brindisi, la dottoressa Michela Savina La Iacona.

“La priorità sarà quella di lavorare in nome della legalità e della coesione sociale - ha dichiarato il prefetto a margine dell’incontro. L’impegno sarà rivolto principalmente al contrasto del crimine e - ha continuato - ad una forte azione di prevenzione dei tentativi di infiltrazione malavitosa nell’economia legale”. Per questa ragione ritiene la collaborazione con gli enti del territorio la base imprescindibile per un lavoro sinergico e proficuo.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Matarrelli che, augurandole buon lavoro e dandole il benvenuto a nome della provincia di Brindisi, si è detto pronto ad intraprendere questo percorso di collaborazione per il bene del territorio in termini di crescita e sicurezza.