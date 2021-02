Atrofia muscolare spinale: diagnosi precose obbligatoria in Puglia

Lo screening per la diagnosi precoce per la Sma (atrofia muscolare spinale) sarà obbligatoria in Puglia. La commissione Sanità della Regione Puglia, presieduta dal consigliere Mauro Vizzino, ha approvato all’unanimità una proposta di legge sottoscritta dai consiglieri Amati, Vizzino, Caracciolo e Paolicelli. L’obiettivo è quello di garantire una diagnosi precoce in età neonatale per avviare la somministrazione di efficaci terapie farmacologiche.

“Ho portato immediatamente in discussione questa proposta di legge – afferma il presidente Vizzino – anche per un elemento simbolico, visto che il 28 febbraio è la giornata mondiale dedicata alle malattie rare che nel nostro Paese colpiscono oltre due milioni di persone. La Sma, in particolare, è la prima causa di mortalità infantile. Adesso auspichiamo che questa proposta di legge giunga quanto prima all’esame del Consiglio regionale, confermando una grande sensibilità della Puglia ad affrontare in maniera incisiva il dramma delle malattie rare”.