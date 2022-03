A primavera viaggi a prezzi convenienti: le offerte Trenitalia su regionali e frecce

Trenitalia celebra l’equinozio di primavera e l’arrivo della nuova stagione con iniziative ad hoc per spostarsi a prezzi convenienti. Nella giornata di domenica 20 marzo è infatti previsto uno sconto del 50 percento su tutti i treni regionali. Basterà acquistare il titolo di viaggio su trenitalia.com o sull’app Trenitalia e a metà prezzo sarà possibile raggiungere in tutta comodità migliaia di località di montagna, piste ciclabili, borghi o città d’arte lasciando l’automobile privata a casa.

Le riduzioni pensate per favorire la mobilità sostenibile riguardano anche i servizi della lunga percorrenza, perché acquistando entro le ore 15 del 21 marzo un biglietto Super Economy - utilizzando il codice Primavera22 - ci si potrà spostare con un ulteriore sconto del 30% sui Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca per i viaggi compresi nel periodo tra il 26 marzo e l’11 giugno.

Sempre sui treni regionali, infine, l’offerta Junior Weekend pensata per le famiglie, consente ai ragazzi fino a 15 anni non compiuti di viaggiare gratuitamente il sabato e la domenica fino al 27 marzo. Per accedere all’offerta, il bambino o il giovane dovrà essere accompagnato da un adulto pagante durante il viaggio in treno.