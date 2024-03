Croce Rossa, "Ogni donazione è un dono di vita": raccolta sangue presso la Lega Navale

BRINDISI - La Croce Rossa Italiana, da sempre in prima linea per promuovere la donazione del sangue come atto di generosità e contributo indispensabile alla Comunità, ha ideato diverse campagne con l’obiettivo fondamentale di sensibilizzare e coinvolgere nuovi donatori. In tale ambito, il Comitato di Brindisi della Croce Rossa Italiana, in una sinergia con la Lega Navale Italiana sezione di Brindisi e la Asl di Brindisi, organizza una giornata dedicata alla donazione del sangue per il giorno 23 marzo, dalle 8:30 alle 12:30 presso Lega Navale di Brindisi, via Amerigo Vespucci, 2.

"Questa iniziativa sottolinea il nostro impegno verso la promozione della donazione di sangue, un atto di profonda umanità e solidarietà verso chi si trova in necessità di cure salvavita. L'evento rappresenta una preziosa occasione per la comunità di unirsi e contribuire attivamente per fare la differenza nella vita delle persone che necessitano di trasfusioni. La donazione di sangue è un gesto semplice, ma dal grande impatto: ogni goccia può contribuire a salvare vite". Si legge nella nota inviata agli organi di informazione.

"Rinnoviamo con orgoglio la nostra collaborazione con la Lega Navale Italiana Sezione di Brindisi, un'alleanza che negli anni ha contribuito a rafforzare lo spirito di comunità e la consapevolezza sull'importanza della donazione del sangue. Invitiamo tutti, sia donatori abituali sia coloro che si avvicinano per la prima volta a questa esperienza di solidarietà, a partecipare all'evento. Il vostro supporto è fondamentale: ogni donazione è un dono di vita".

Per effettuare la donazione, basta portare un documento di identità valido e ricordarsi di consumare un pasto leggero prima di donare. Per maggiori informazioni, contattate il Comitato di Brindisi della Croce Rossa all’indirizzo email brindisi@cri.it o sui canali social.

