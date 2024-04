Oltre 9mln di euro per le provinciali del Brindisino: "Opportunità di straordinaria importanza"

BRINDISI – Oltre 9 milioni di euro per le strade di competenza della provincia di Brindisi sono stati messi a disposizione dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili attraverso il Decreto ministeriale del 22 aprile 2022, gli uffici dell’ente sono a lavoro per preparare il Programma quinquennale 2025-2029 che deve essere presentato inderogabilmente entro il 30 giugno prossimo. Lo rende noto Michele Lariccia, consigliere provinciale Forza Italia, delegato alla viabilità - zona sud di Brindisi. Nello specifico si tratta di 1.859.460,69 euro per ogni annualità dal 2025 al 2029 per un totale di euro 9.297.303,45 euro.

DM 26.04.2022-Ripartizione strade provinciali

“Un'opportunità di straordinaria importanza per il nostro territorio considerate le tante difficoltà in cui versano le province italiane – commenta Lariccia - nei prossimi giorni faremo il punto con gli uffici competenti per fare si che ci sia, così come è sempre stato fino ad oggi, la massima attenzione verso queste straordinarie risorse messe a disposizione di un settore così importante e delicato come la viabilità, soprattutto di questi tempi”.

