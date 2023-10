Oltre cento docenti al corso di formazione sulla dislessia

BRINDISI - Nell'ambito della Settimana nazionale della dislessia si è svolto ieri, mercoledì 4 ottobre, a Brindisi presso l'Ic Paradiso di Tuturano un corso di formazione per docenti della scuola primaria dell'infanzia dal titolo: "Dsa competenze in gioco!"

Lo sviluppo delle competenze è un tema centrale per far acquisire autonomia nell'apprendimento e raggiungere il successo formativo, fin dalla scuola primaria. Questo il tema centrale dell'incontro approfondito attraverso una panoramica sugli strumenti compensativi, le metodologie di studio e l'applicazione del Piano didattico personalizzato (Pdp). Relatrice: Stefania Massarente, docente di scuola primaria socia Aid. L'evento è stato reso possibile anche grazie al contributo del Circolo di polizia locale di Brindisi.