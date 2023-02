Francavilla Fontana, avviato il concorso di progettazione per la nuova sede dell'istituto Fermi

BRINDISI - La Provincia di Brindisi ha avviato le procedure per un concorso di progettazione e quattro concorsi di idee tutti finanziati mediante il "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale" previsto dall’articolo 6-quater del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, come modificato dall’articolo 12 del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156.

Nello specifico i concorsi di idee riguardano i seguenti ambiti:

- Progetto per l’avviamento all'attività lavorativa delle persone con disturbo dello spettro autistico

- Progetto per promuovere e favorire la pratica sportiva inclusiva di ragazzi con diverse fragilità: il BASKIN (Basket inclusivo)”

- Progetto per la realizzazione di sportelli sociali a favore delle persone interessate alle malattie oncologiche

- Progetto per la realizzazione di cittadelle (villaggi, residence, o altre analoghe forme) Universal Design”

Il concorso di progettazione riguarda la realizzazione della nuova sede dell'Istituto tecnico tecnologico E. Fermi di Francavilla Fontana

La documentazione di gara per la partecipazione ai suddetti concorsi è scaricabile sul sito web tutto gare - Provincia di Brindisi nella sezione “Concorsi di progettazione”.