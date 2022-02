Ambito Territoriale Br4: una moderna carta digitale a disposizione degli utenti

MESAGNE - Una moderna carta digitale a disposizione degli utenti, facilmente consultabile e aggiornata nei contenuti rispetto alle novità di volta in volta introdotte in un settore multidisciplinare in continua evoluzione: si presenta così il sito istituzionale del Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale Sociale Br4 (che comprende di comuni di Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna) disponibile dopo mesi di lavorazione all’indirizzo www.ambitomesagne.it.

La struttura del portale consente di visualizzare con prontezza avvisi, bandi, notifiche, newsletter al cittadino, favorendo la fruizione di contenuti istituzionali, tecnico-amministrativi e di informazioni utili, grazie ad un aggiornamento puntuale e quotidiano.

La pagina web, progettata nel rispetto degli standard di legge – originale per impostazione grafica e per la creazione di un logo ad hoc - permette una consultazione agevole degli atti amministrativi catalogati nelle sezioni Albo Pretorio e Trasparenza e, con pochi rapidi clic, un accesso veloce a tutti i servizi pubblici offerti.