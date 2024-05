Operaio morto: 9 anni fa l'incidente che costò la vita al padre

LATIANO - A diverse ore dalla tragedia consumata in prossimità del nastro 6 dello zuccherificio di Brindisi, costata la vita all'operaio Vincenzo Valente (46 anni), la comunità di Latiano torna con la mente a quanto accaduto circa 9 anni fa.

Era il pomeriggio dell'11 febbraio 2015 quando il padre di Vincenzo, Cosimo Valente, morì acausa di un altro sfortunato incidente. L'uomo stava aiutando un amico a potare un albero d’ulivo in un terreno di sua proprietà. Un ramo, però, si spezzò sotto al suo peso. Il 65enne perse la vita dopo un volo di alcuni metri. L’impatto al suolo non gli lasciò scampo. La tragedia si veriicò in contrada Tanusci, nelle campagne latianesi.

L’amico, accortosi della caduta, chiese subito l’intervento dei soccorritori attraverso il 118. Quando l’ambulanza arrivò sul posto, però, il cuore del pensionato si era già fermato. Del tutto vani si riivelarono i tentativi di rianimazione praticati dai soccorritori.

La parentela tra Vincenzo e Cosimo è stata confermata a BrindisiReport dal sindaco di Latiano, Cosimo Maiorano. Quest'ultimo ha affermato che "si sta verificando se ci sono le condizioni per istituire il lutto cittadino". Una possibilità che però non sembrerebbe poco plausibile poiché, come detto dallo stesso primo cittadino, "è necessario mantenere un grado di equità rispetto a circostanze precedenti". Pertanto, la festività della Madonna di Cotrino, che ricorre proprio in questi giorni a Latiano, non subirà variazioni.

