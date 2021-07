Torre Rossa: "Snam disposta a investire in opere di urbanizzazione"

BRINDISI - La possibilità che Snam rete gas investa proprie risorse per la realizzazione di opere urbanizzazione primaria e secondaria nella zona di Torre Rossa, Frazione di Tuturano, è stata al centro di un confronto avvenuto stamani (mercoledì 7 luglio) fra il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e il consigliere regionale Maurizio Bruno (Pd). “È sicuramente apprezzabile - afferma Bruno - la volontà della società Snam di andare incontro alla situazione di disagio che gli abitanti di quella contrada vivono da qualche decennio come, peraltro, tutti i brindisini residenti in contrade oggetto di variante di recupero”.

“Consideriamo, oltretutto, fondamentale - afferma ancora Bruno - che le risorse che Snam intenderà finalizzare alla realizzazione di queste opere siano aggiuntive ai fondi previsti da destinare ai comuni del Salento interessati dal passaggio sul proprio territorio del gasdotto Tap/Snam. Allo stesso modo riteniamo pacifico che la realizzazione di queste opere non debba interferire sul monitoraggio che sta compiendo il Comune di Brindisi e sugli approfondimenti che Arpa Puglia sta eseguendo a seguito di un problema, sollevato dagli stessi residenti, di assetto idrogeologico proprio sulle aree coincidenti con la contrada di Torre Rossa”.

“Al netto di quanto premesso sarebbe auspicabile che, così come già annunciato dal sindaco di Brindisi in commissione consiliare regionale – conclude Bruno - la Snam proceda a presentare una proposta progettuale per le opere che intende realizzare in modo tale da attivare le normali procedure autorizzative previste per interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e definire il prima possibile un cronoprogramma. Credo che questo percorso rappresenti l’unica soluzione affinché i residenti di Torre Rossa possano vedere realizzate le opere di cui hanno bisogno in tempi certi”.