Opportunità turistiche per Brindisi: al via workshop di formazione

Entra nel vivo il progetto a tema turismo “Excellent - Cross-Border Experience for a Sustainable Tourism Development in the Programme Area”

BRINDISI - Entra nel vivo il progetto a tema turismo “Excellent - Cross-Border Experience for a Sustainable Tourism Development in the Programme Area”, iniziativa promossa dal Comune di Brindisi nell’ambito del programma Interreg Ipa Cbc Italia – Albania – Montenegro 2014/2020.

Un workshop di formazione per esplorare nuove opportunità turistiche per Brindisi, dalle attività legate al mare allo smart working, e un evento di incoming per giornalisti, blogger e tour operator nazionali e internazionali.

L’agenda del mese di ottobre si arricchisce così degli appuntamenti organizzati dal Comune di Brindisi in continuità con il percorso intrapreso dall'assessorato al Turismo, Marketing Territoriale e Creatività per rendere la città una meta attrattiva, accogliente e aperta a nuovi viaggiatori e lavoratori, creando connessioni con il mondo dei tour operator, grazie anche alle opportunità offerte dai progetti Interreg.

L’evento di incoming si svolgerà dal 16 al 18 ottobre in concomitanza con il Salone Nautico (13-17 ottobre). Gli ospiti avranno modo di vivere l’importante evento e un programma di attività ed esperienze sui temi del Sea Working ed esperienze oltre il lavoro tra centro storico, litorale nord e la riserva naturale di Torre Guaceto, al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio.

Già confermate importanti presenze come “Dove” del Corriere della Sera, Pirati in Viaggio, Utravel del Gruppo Alpitour, Creative Harbour, Smartway e Smace.

A seguire, il 19 ottobre 2021 dalle ore 10, il “Workshop di formazione sulle strategie innovative del turismo: sea working, nuovi trend e sostenibilità” presso Palazzo Granafei-Nervegna, sala Università. Tra i docenti, esperti da tutta Italia e la partecipazione di uno dei più importanti marchi del turismo internazionale: Airbnb

“Si tratta di due nuovi importanti risultati, frutto del lavoro di questi mesi. Siamo orgogliosi di essere una delle prime città ad organizzare un educational tour dedicato al tema dello smart working con importanti tour operator e giornalisti provenienti da tutta Italia. L’importanza di puntare su questo tema ci è stata confermata da PugliaPromozione e per questo motivo siamo altrettanto soddisfatti nell’offrire una intera giornata di formazione gratuita ai nostri operatori, sempre a cura di importanti nomi tra cui anche Airbnb”, dichiara Emma Taveri, Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Creatività.

Per maggiori informazioni sul programma e per partecipare al workshop di formazione gratuito, è a disposizione il seguente il link eventbrite: https://rebrand.ly/workshopseaworking

Per ulteriori necessità è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: team@destinazionebrindisi.it