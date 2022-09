Valorizzazione delle comunità di piccola pesca artigianale: incontro pubblico

TORCHIAROLO - Continuano gli appuntamenti informativi volti ad aumentare le conoscenze della comunità di Piccola pesca artigianale dell’area Terra dei Messapi, finanziati dalla L.R. 67/2017 (art. 57). Oggi, lunedì 12 settembre alle ore 15 presso il salone del Gal Terra dei Messapi, gli operatori del settore ittico di San Pietro Vernotico e Torchiarolo (Torre San Gennaro) incontreranno Marco Dadamo, referente dei Presìdi del mare pugliesi Slow Food.

L'incontro prenderà in esame percorsi concreti ed opportunità di valorizzazione delle comunità di piccola pesca costiera. Saranno affrontati in particolare gli esempi di Taranto e Ugento.

"A pochi chilometri da noi, ad Ugento, la parola “cogestione” ha trovato un concreto significato unificando il lavoro dei pescatori, la Riserva Marina, il comune, l’università del Salento. Inoltre grazie a fondi Fep il piccolo gruppo di pescatori, che hanno collaborato alla realizzazione degli studi preliminari alla redazione del piano di gestione, hanno visto ricostruito il molo, attrezzato di quanto serve per la vendita diretta e l’attività di ittiturismo, con spazi per il ricovero delle reti. I pescatori sono stati protagonisti fin dall’inizio, coinvolti da tecnici e amministratori locali. Un Presidio li ha sostenuti e oggi la loro esperienza può servire ad altri". Si legge in una nota.

La stessa esperienza che che si prepara a vivere anche la comunità di pescatori della marineria di Torre San Gennaro. L'incontro è aperto a tutti anche a chi, per semplice curiosità, volesse conoscere più da vicino il mondo della pesca artigianale e i suoi operatori.