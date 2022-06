Orari estivi Stp: riprendono i collegamenti per Apani

Stp Brindisi comunica che dal 10 Giugno, come da programma di esercizio, entreranno in vigore gli orari estivi del Servizio Urbano di Brindisi. Contestualmente verranno attivati i servizi con le zone marine del litorale nord, i cui collegamenti saranno garantiti dalle linee 4 e 4/, nonché, come per gli anni passati, dai collegamenti con la zona di Apani con le navette “shuttle” secondo i seguenti percorsi ed orari:

Percorso Brindisi centro – Apani:

Via Galanti-Via Togliatti-Via Irpinia-Viale Commenda-Via Tirolo- Viale A. Moro-Via Indipendenza-Via C. Colombo-Via Prov. S. Vito- Via Egnazia-SS 379-Litoranea S.Lucia-Apani (Capolinea)

Orari di partenza:

09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 15:30.

Percorso Apani – Brindisi:

Apani (Capolinea)-Litoranea S.Lucia-SS 379-Via Egnazia-Via Prov.

S. Vito-Via De’ Carpentieri-Via Bastioni Carlo V (stazione)-

Cavalcavia De Gasperi-Via Dalmazia-Via Carnaro-Via Tirolo-Viale Commenda-Via Irpinia-Via Togliatti-Via Galanti

Orari di partenza:

13:00, 14:45, 17:30, 18:30.

Inoltre, sempre dal 10 giugno, verranno attivati i collegamenti tra Cisternino, San Vito, Ceglie e Torre Canne ed il collegamento diurno tra Ostuni e le Marine di Ostuni.

Come ogni anno, così come previsto dal programma di esercizio, tutti gli altri servizi di collegamento con le marine saranno attivati a far data dal 1 luglio e fino al 31 agosto.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet stpbrindisi.it e presso il PuntoSTP in via Cappellini a Brindisi.