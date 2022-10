Immobili abbandonati in centro: nuovi obblighi per i proprietari

FRANCAVILLA FONTANA - Gli immobili in stato di abbandono del centro storico ed i pozzi privi di copertura presenti nell’agro sono un potenziale pericolo per l’incolumità delle persone. La cura di questi beni è un passo indispensabile per garantire la sicurezza e l’igiene pubblica. Per questa ragione il sindaco Antonello Denuzzo ha firmato una ordinanza con cui obbliga i proprietari degli immobili abbandonati o in precarie condizioni a provvedere alla manutenzione strutturale ed alla chiusura di porte e finestre per impedire l’accesso non autorizzato delle persone.

Il provvedimento, in particolare per le case del centro storico, avrà anche una incidenza sulla presenza di animali infestanti, quali i piccioni, che trovano negli ambienti diroccati un rifugio confortevole dove proliferare indisturbati.

Oltre agli immobili, l’ordinanza interviene su alcuni manufatti in stato di abbandono quali pozzi e cisterne. In questo caso i proprietari dovranno provvedere a rafforzare le misure di sicurezza a partire dalla predisposizione delle coperture mancanti. Tutti i possessori di strutture o terreni su cui insistono accessi a pozzi, cisterne, cavità sotterranee e casolari abbandonati dovranno segnalarne la presenza al comando di Polizia Locale e all’ufficio tecnico indicando le misure di messa in sicurezza adottate.

“Con questa ordinanza – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – interveniamo sulla sicurezza degli immobili e sul decoro della città. È importante che i proprietari si prendano cura dei propri beni per eliminare i potenziali pericoli e limitare la presenza dei piccioni che danneggiano il nostro patrimonio storico-artistico.” L’ordinanza è consultabile sul sito internet istituzionale.