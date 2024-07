Cala Materdomini: "L'ex gestore sgomberi l'area entro cinque giorni"

BRINDISI – Cinque giorni per sgomberare l’area e le strutture che fanno parte del compendio di Cala Materdomini. Questo il termine imposto dal comune di Brindisi alla società che fino a qualche settimana fa ha gestito i servizi annessi alla spiaggia comunale situata sul litorale nord di Brindisi. L’ordinanza a firma del dirigente del settore Patrimonio Immobiliare, Marina Carrozzo, è stata pubblicata oggi (martedì 2 luglio) sull’albo pretorio. L’ordine di sgombero è conseguente all’atto di revoca ella concessione che era stato formalizzato lo scorso maggio.

L’affidamento era stato formalizzato nel 2021. Da allora il concessionario non avrebbe corrisposto canoni per circa 102.500 euro. Da capitolato, la società avrebbe dovuto versare 41mila euro all’anno all’amministrazione comunale. Il Comune avrebbe dovuto incassare in totale 123 mila euro (l’equivalente di tre annualità anticipate) ma in realtà è stato effettuato un solo versamento da 20.500 euro, ossia il 50percento di un canone mensile, risalente a giugno 2022.

Lo scorso 10 maggio è stato effettuato un sopralluogo in cui è emerso che le strutture date in concessione necessitavano dei seguenti interventi di manutenzione. I tecnici, in particolare, hanno riscontrato: erosione dello strato di protezione degli elementi in legno, presenza di ruggine su alcuni corpi illuminanti, malfunzionamento della serratura della porta del locale destinato a info point, distacco di elementi verticali della passerella, mancata cura della vegetazione impiantata e delle aree a verde. Nel frattempo la situazione è ulteriormente peggiorata, a causa degli atti di vandalismo perpetrati ai danni dei locali.

Una volta liberata l’area, l’amministrazione comunale dovrà attivarsi per dare un nuovo gestore alla spiaggia, frequentata quotidianamente da centinaia di famiglie. Anche se si è già a luglio e i tempi stringono.

