Centro libero dalle auto e riapertura parcheggio Salvemini: ecco l'ordinanza sul traffico

BRINDISI – Ad eccezione della chiusura al traffico (nelle ore serali) di via Marco Pacuvio, la giunta Marchionna ripropone l’ordinanza estiva in materia di traffico, ricalcando i provvedimenti adottati negli ultimi anni dall’amministrazione Rossi. Quindi centro storico off limits per le auto dalle ore 21 alle 2 del giorno successivo, dal 7 luglio al 30 settembre, ogni giorno. Si riattiva inoltre il parcheggio adiacente alla scuola media Salvemini.

Il provvedimento è stato adottato dal primo cittadino a seguito di un incontro che si è svolto lo scorso 26 giugno tra il settore Trasporti, il comando di Polizia Locale e gli assessori Massimiliano Oggiano e Luciano Loiacono. Obiettivo dell’ordinanza è quello di alleggerire le vie del centro dalle auto, aumentare la sicurezza dei pedoni e incentivare il ricorso alla mobilità sostenibile.

Centro chiuso alle auto

Dal 7 luglio al 30 settembre il centro diventerà dunque, con divieto di transito dalle 21 alle 2 di notte, con l’eccezione “dei mezzi di soccorso, di forza pubblica, titolari di passo carrabile, di quelli a servizio delle persone diversamente abili, la micromobilità elettrica (monopattini e velocipedi) e dei residenti delle zone interessate dalla chiusura al transito veicolare proprietari dei veicoli, i quali, verranno autorizzati mediante pass rilasciato dall’Ufficio Traffico, che dovranno procedere a passo d’uomo”.

Dove sarà vietato sostare

Nello stesso arco temporale sarà istituito il divieto di sosta sulle seguenti vie: sul tratto di Corso Roma compreso tra la via Conserva e la Piazza del Popolo e sul Corso Garibaldi, Piazza Matteotti, via Santi, via Casimiro, via Palma, Largo della Concordia, via Duomo, Vico Seminario, via Dè Muscettola, Via San Nicolicchio, via Assennato, via dei de Balzo, vico Tarantafilo, via Colonne ,piazza Dante, via Tarantini, piazza della Zecca, piazza Duomo, via Montenegro, via De Leo, Vico De Dominicis, Vico De Moricino, piazza Santa Teresa (ad esclusione del tratto compreso tra la via Ercole Brindisino e la via Dè Vavotici), via Santa Teresa.

“Sui parcheggi esistenti su corso Garibaldi è consentita la sosta previo pagamento con tariffazione di un euro la prima ora e 2 euro l’ora per le successive valevole dalle 08:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, non sono validi i pass per residenti e domiciliati e tutti gli abbonamenti previsti dal Piano della Sosta approvato con delibera Commissario straordinario n° 32 del 31-01-2018”.

“Sulla piazza Cairoli - si legge nell’ordinanza - viene soppresso il divieto di fermata ad eccezione di quello esistente sul tratto stradale compreso tra via A. Cappellini e Corso Umberto (direzione Stazione Ferroviaria) aperto a tutto il traffico veicolare, istituendo il parcheggio parallelamente al senso di marcia lato destro previo pagamento con tariffazione di un euro o frazione dalle ore 08:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 21:00 dal lunedì al sabato, escluso i festivi, sono validi i pass per residenti e domiciliati e tutti gli abbonamenti previsti dal Piano della Sosta approvato con delibera Commissario straordinario n° 32 del 31-01-2018”.

La chiusura di via Marco Pacuvio

Via Marco Pacuvio, come detto, sarà chiusa al traffico. Per questo “i veicoli in transito sulla via P. Santabarbara, giunti all’intersezione con la Via G. M. Moricino, avranno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione di quest’ultima; I veicoli in transito sulla Via Lata, giunti all’intersezione con la Via Fratti, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima e di proseguire in Via del Mare, ad esclusione dei residenti della zona compresa tra Via Lata e Corso Garibaldi”.

I parcheggi

Torna il parcheggio della Salvemini, che sarà disponibile h24, oltre alle aree di sosta già istituite e accessibili in tutte le ore del giorno sul piazzale Lenio Flacco, sul piazzale di via Spalato, sul piazzale di via Dalmazia e sul parcheggio del supermercato “Conad” su Viale Aldo Moro.