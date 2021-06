Lavori in viale Commenda: chiusura parziale al traffico dal 7 al 12 giugno

BRINDISI - Per consentire il lavori di manutenzione straordinaria di viale Commenda, dal 7 al 12 giugno dalle ore 7 alle ore 16, sul viale nel tratto tra via Piemonte e via Tirolo (esclusi gli incroci) sarà in vigore il divieto di transito e di sosta di tutti i veicoli. Sarà dunque invertito il senso di marcia di via Piemonte, nel tratto tra via Piemonte e via Sicilia, dal 7 al 12 giugno. I veicoli in transito su viale Commenda in direzione via Emilia, via Marche, via Tirolo e via Tor Pisana avranno come viabilità alternativa via Piemonte, via Calabria, via Emilia e via Sicilia.