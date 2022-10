Lavori di rifacimento asfalto al Sant'Elia: le strade interessate

BRINDISI - Dalle ore 7 alle ore 18 a partire dal giorno 10 ottobre e sino al 10 novembre 2022, sei strade dei quartiere Sant'Elia saranno interessate da lavori di rifacimento dell'asfalto. In queste vie è stato disposto, con ordinanza dirigenziale, il divieto di sosta e di fermata per tutti i veicoli con previsione di rimozione, in virtù del restringimento della carreggiata, con istituzione del senso unico alternato. Sarà possibile la chiusura temporanea di tratti stradali per eventuali esigenze dei lavori.

Le strade interessate sono:

- via A. Soldati (da largo Dal Bon a innesto con via B.Cellini);

- via Bramante (da via Severini a via Soldati);

- via Balla (da via Caduti di Via Fani a via De Nittis);

- via Fontanesi (da via Modigliani a via Caduti di Via Fani);

- via Tosi (da via Modigliani a via De Nittis);

- via De Nittis (da piazza Raffaello a via Mantegna).