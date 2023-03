Lavori al sottopasso di via Materdomini: strada chiusa e cambio di viabilità

BRINDISI - L'amministrazione comunale informa che per consentire di eseguire il lavoro di saggi statici sul sottopasso di via Materdomini, nei giorni 6 e 7 marzo 2023 dalle ore 9 alle ore 18, con ordinanza dirigenziale sono stati disposti la chiusura di via “Materdomini” (nel tratto stradale compreso dall’inizio di via Materdomini che costeggia l’aeronautica militare fino alla fine del sottopasso), ed il relativo divieto di transito a tutti i veicoli.

I mezzi che si spostano da via Materdomini in direzione Casale, non potranno attraversare il sottopasso in uscita verso il quartiere Casale, ed avranno il seguente percorso alternativo: via Materdomini in direzione Apani, strada ex Sp41 e via Maestri del Lavoro.

“Ci scusiamo per il disagio ma i saggi previsti sono indispensabili per la definizione del progetto di allargamento del ponte di via Materdomini, già finanziato con i fondi Pnrr – racconta il sindaco Riccardo Rossi -, che risolverà definitivamente le annose criticità della mobilità di quella zona e del relativo accesso alla litoranea. È questa un’opera indispensabile per la città e attesa da sempre dagli abitanti di Materdomini”.