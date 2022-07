Ordinanze della discordia a Ostuni: incontro Confesercenti - commissari

OSTUNI - Una delegazione della Confesercenti di Brindisi, composta dal presidente Michele Piccirillo, dal direttore Angelo Colella e da Giovanni Saponaro, responsabile cittadino della Fiepet - Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici (associazione di categoria che riunisce le piccole e medie imprese di commercio, turismo e servizi) aderente a Confesercenti e ad Assoturismo, è stata ricevuta stamani (mercoledì 13 luglio) ad Ostuni dai commissari di Governo che reggono le sorti dell’Amministrazione Comunale. Il tutto, in accoglimento di una esplicita richiesta formulata proprio da Confesercenti per affrontare alcune problematiche riguardanti il comparto del commercio nella città bianca.

Il tema dei dehors

In un clima di proficua collaborazione, i rappresentanti dell’Ente (erano presenti anche i dirigenti dei settori interessati) hanno ascoltato le proposte di Confesercenti riguardanti la questione dei dehors. L’obiettivo comune è quello di individuare soluzioni praticabili che vadano incontro alle esigenze degli esercenti ed allo stesso tempo rispondano alle direttive imposte dall’Ente.

Le ordinanze anti-movida

Particolare attenzione, poi, è stata riposta al ben noto problema delle tre ordinanze comunali con le quali si è inteso disciplinare il settore della "movid"”. La Confesercenti ha manifestato le proprie preoccupazioni per la "tenuta" del settore, proprio in virtù delle limitazioni imposte ed a tal proposito ha chiesto che vengano introdotti dei correttivi riguardanti, in particolare, la somministrazione di cibi e bevande nelle ore notturne.

Contro le emissioni sonore

L’ordinanza 109 prescrive l'utilizzo delle emissioni sonore sino all'1 in settimana ed alle 2 nel fine settimana lungo la costa, sino a mezzanotte in settimana e sino all'1 nel centro urbano e nelle zone rurali. Tali disposizioni si applicheranno dal 6 luglio al 30 settembre. La violazione comporterà sanzioni amministrative che possono arrivare alla chiusura per tre giorni dell'attività per due violazioni accertate.

Limiti alla vendita di bevande e cibo

L'ordinanza n. 110 vieta dal 6 luglio al 30 settembre, dalle 2 alle 6 del mattino, la somministrazione e la vendita, anche d'asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche prevedendo una sanzione che va dai 500 ai 5000 euro. Infine L'ordinanza n. 111 vieta, sempre dal 6 luglio al 30 settembre, dall'1 alle 5 del mattino, la vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato da parte degli esercizi del settore alimentare ed artigianale.

Incontro Confesercenti-commissari

Si è fatto notare, durante l'incontro Confesercenti-commissari, che la somministrazione che avviene presso i locali non comporta alcun rischio, proprio grazie al ruolo del gestore dell’attività che ha tutto l’interesse ad evitare problemi ed a far rispettare i limiti imposti. Sono accettabili, invece, i vincoli sull’asporto perché ci troviamo di fronte ad una diminuzione delle garanzie che sono alla base delle stesse ordinanze.

La posizione di Confesercenti

“Consentire agli esercenti di svolgere la propria attività – ha affermato il presidente Piccirillo al termine dell’incontro – rende ancora più attrattiva la città di Ostuni, sia per i cittadini che per le decine di migliaia di turisti che l’affollano nella stagione estiva. Ovviamente siamo favorevoli a controlli serrati anche da parte delle forze dell’ordine, ma imporre divieti così stringenti danneggia indistintamente tutto il settore e, a cascata, anche gli utenti di queste attività. Siamo convinti, in ogni caso, che l’incontro con i commissari del Comune sia stato utilissimo per far comprendere le problematiche in questione e siamo fiduciosi sulla possibilità che vengano apportati dei correttivi in tempi utili per salvare la stagione estiva dei commercianti ostunesi”.